Как утверждают синоптики Приволжского гидрометцентра, 6 февраля Самарская область останется под влиянием фронтальных разделов Средиземноморского циклона. Сохранится ветреная со снегопадами и метелями погода.

В последующем, по мере смещения циклонического вихря в северные широты, его влияние будет ослабевать, и на наш регион распространится гребень мощного Сибирского антициклона. Количество и интенсивность осадков уменьшится, ветер ослабеет, давление будет расти, а температура воздуха понизится.