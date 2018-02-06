Как утверждают синоптики Приволжского гидрометцентра, 6 февраля Самарская область останется под влиянием фронтальных разделов Средиземноморского циклона. Сохранится ветреная со снегопадами и метелями погода.
В последующем, по мере смещения циклонического вихря в северные широты, его влияние будет ослабевать, и на наш регион распространится гребень мощного Сибирского антициклона. Количество и интенсивность осадков уменьшится, ветер ослабеет, давление будет расти, а температура воздуха понизится.
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