Курс астрономии, который появится в школьной программе с 1-го сентября, будет рассчитан на 35 часов. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.

Министр назвала парадоксальной ситуацию, при которой у страны, первой покорившей космос, в школах нет астрономии. При этом российские школьники несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии.

В конце прошлого года Минобрнауки предложило сделать астрономию отдельным предметом в старших классах. Позже стало известно, что курс заберет часы у второго иностранного языка.