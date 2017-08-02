Курс астрономии, который появится в школьной программе с 1-го сентября, будет рассчитан на 35 часов. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.
Министр назвала парадоксальной ситуацию, при которой у страны, первой покорившей космос, в школах нет астрономии. При этом российские школьники несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии.
В конце прошлого года Минобрнауки предложило сделать астрономию отдельным предметом в старших классах. Позже стало известно, что курс заберет часы у второго иностранного языка.
Источник Эхо Москвы
Это объединяющее событие, поэтому надо объединиться...
Например, укомплектованность штата в тольяттинском медгородке – 62%...
Санитарные врачи выявили несоответствие качества воды требованиям СанПиН...
Хорошие арбузы — чаще средние по размерам...
Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 млн евро...
Местные СМИ ссылаются на соответствующее заявление главы города Сергея Анташева...
Владелец "Нивы" попал в поле зрения активистов "Ночного патруля"...