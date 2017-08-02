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02 августа 2017
12:37:48

Астрономия "заберет" часы у второго иностранного языка

Курс астрономии, который появится в школьной программе с  1-го сентября, будет рассчитан на 35 часов. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.

Министр назвала парадоксальной ситуацию, при которой у страны, первой покорившей космос, в школах нет астрономии. При этом российские школьники несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии.

В конце прошлого года Минобрнауки предложило сделать астрономию отдельным предметом в старших классах. Позже стало известно, что курс заберет часы у второго иностранного языка.

Источник Эхо Москвы




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