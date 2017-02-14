слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
14 февраля 2017
12:08:51

Артисты и легенды хоккея СССР едут в Тольятти для участия в матче на «Лада-Арене»

23 февраля на «Лада-Арене» состоится долгожданный хоккейный матч между командой артистов театра и кино «КомАр» и тольяттинскими «Викингами» — самой титулованной из городских команд, многократно побеждавшей на международных турнирах среди любителей.

Стало известно, что в составе «комаров» помимо артистов будут играть и настоящие легенды хоккея СССР, например, заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы мира и Европы Василий Первухин и Вячеслав Анисин.

Нашу тольяттинскую дружину будут представлять горожане из разных сфер деятельности, объединённые желанием играть в хоккей. Так, шлемы «викингов» наденут руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, в прошлом бывалый хоккеист Павел Баннов, гендиректор ХК «Лада» Владимир Вдовин, президент СК «Мега-Лада» Алексей Степанов и другие. Бессменный капитан команды — известный в Тольятти бизнесмен Александр Щербаков.

В День защитника Отечества часть билетов на матч будет передана в городскую войсковую часть для солдат срочной службы. Другая часть пригласительных достанется воспитанникам социального приюта «Дельфин».

Начало мероприятия в 17:00. Стоимость билетов от 200 рублей. Приобрести можно в билетных кассах города (ТЦ Русь, Аэрохолл, ТЦ Капитал, ДКИТ, ДК "Тольятти", "Лада-Арена").




Последние новости Тольятти

14 февраля
16:11
15 февраля в тольяттинском УСК «Олимп» будет жарко

В очередном туре женского чемпионата страны «Лада» принимает «Ростов-Дон» из Ростова-на-Дону...

14 февраля
16:06
Детям до 10 лет нечего делать в интернете

Так считает глава Роскомнадзора Александр Жаров...

14 февраля
15:58
В Самарской области вводятся ограничения для тяжеловесов на дорогах

Они начнут действовать с 1 апреля...

14 февраля
15:52
В правительстве Самарской области разъяснили новый порядок начисления социальных выплат

Это касается почти половины населения губернии...

14 февраля
15:20
В России появится пластиковая банкнота

Она будет посвящена Чемпионату мира по футболу-2018...

14 февраля
15:18
Нетрезвые водители будут платить за медосвидетельствование

Предполагается, что трезвые водители от лишних расходов будут освобождены...

14 февраля
15:15
"Дилижанс" набирает детей в свои студии

В тольяттинском театре объявили о кастинге...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+