Об этом сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. По его словам, в клубе произойдут серьезные кадровые перестановки, изменится и менеджмент. Шляхтин также выразил мнение, что тольяттинская "Лада" может вернуться в КХЛ только при поддержке крупных частных инвесторов.
Он считает, что четыре года, которые клуб провел в лиге после первого исключения из нее, являются недостаточным сроком для полноценной реализации поставленных регламентом критериев.
В среду совет директоров КХЛ принял решение не включать "Ладу" в состав участников турнира в следующем сезоне. Это решение опиралось на рейтинг эффективности клубов, который формируется за три года и учитывает восемь критериев.
В 2010 году "Лада" уже исключалась из КХЛ, куда вернулась в 2014, после ввода в эксплуатацию «Лада-Арены».
Источник ТАСС
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