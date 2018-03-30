Об этом сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. По его словам, в клубе произойдут серьезные кадровые перестановки, изменится и менеджмент. Шляхтин также выразил мнение, что тольяттинская "Лада" может вернуться в КХЛ только при поддержке крупных частных инвесторов.

Он считает, что четыре года, которые клуб провел в лиге после первого исключения из нее, являются недостаточным сроком для полноценной реализации поставленных регламентом критериев.

В среду совет директоров КХЛ принял решение не включать "Ладу" в состав участников турнира в следующем сезоне. Это решение опиралось на рейтинг эффективности клубов, который формируется за три года и учитывает восемь критериев.

В 2010 году "Лада" уже исключалась из КХЛ, куда вернулась в 2014, после ввода в эксплуатацию «Лада-Арены».