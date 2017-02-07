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07 февраля 2017
08:40:59

Арктический антициклон грозит Тольятти морозами в -29

Морозная погода сохранится в Самарской области как минимум до конца недели, рассказали в областном гидрометцентре. Циклонический вихрь, отметившись снегопадами и метелями, сейчас медленно отходит на юг Урала. Однако его влияние ещё сохранится в восточных районах Среднего Поволжья. Погоду же  западных, а затем и центральных районов, в том числе и Самарской области, будет формировать отрог холодного арктического антициклона.

Воздушная масса, опускаясь с северными, северо-восточными потоками, вновь вызовет понижение температуры воздуха. Дневная температура воздуха -15 ... -20 °C, ночью местами по области до -29. На фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег будет выпадать лишь в отдельных районах.

По сведению Гидрометцентра, первая декада февраля в Самарской области ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений.




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