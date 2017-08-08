Холодное лето не дало бахчевым вовремя поспеть, сообщает «Сититраффик », ссылаясь на руководителя управления потребительского рынка тольяттинской администрации Ирины Антоновой.

По ее словам, сорта, которые появляются на прилавках в начале августа – скороспелые и гибридные. Аукцион на размещение стационарных торговых объектов, где будут продаваться арбузы и дыни, был объявлен 24 июля.

К холодному лету и запоздавшему аукциону 2 августа также прибавилось принятое постановление областного правительства, которое изменило процедуру изменения начальной цены по договору о размещении стационарного объекта. Вместе эти факторы все дальше отодвигают начало арбузного сезона.