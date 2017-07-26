Компания Apple собирается запустить в России программу trade-in, в рамках которой пользователи старых iPhone смогут обменять смартфоны на новые с доплатой. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Сдать старые устройства можно будет в магазинах re:Store, «Связной» и «М.Видео». Размер скидки на новый iPhone будет зависеть от технического состояния старого смартфона, его внешнего вида и мировых цен на данную модель.
При этом в компании «Связной» сообщили, что в этой программе сейчас уже участвуют 100 магазинов из 2700, а в августе к ней присоединятся остальные торговые точки. Кроме того, источники отмечают, что в программу могут войти и другие сети магазинов.
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