Компания Apple собирается запустить в России программу trade-in, в рамках которой пользователи старых iPhone смогут обменять смартфоны на новые с доплатой. Об этом сообщила газета «Ведомости » со ссылкой на источники.

Сдать старые устройства можно будет в магазинах re:Store, «Связной» и «М.Видео». Размер скидки на новый iPhone будет зависеть от технического состояния старого смартфона, его внешнего вида и мировых цен на данную модель.

При этом в компании «Связной» сообщили, что в этой программе сейчас уже участвуют 100 магазинов из 2700, а в августе к ней присоединятся остальные торговые точки. Кроме того, источники отмечают, что в программу могут войти и другие сети магазинов.