слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
05 января 2018
21:56:43

Apple признала наличие уязвимостей в своих телефонах, планшетах и компьютерах

Компания советует поскорее обновить операционную систему.

Специалисты по информационной безопасности выявили две проблемы. Обеим даже дали названия – в переводе с английского «Крах» и «Призрак». В одном случае хакеры могут считывать информацию с внутренней памяти компьютера, в другом – из других приложений. Уязвимости есть почти на всех устройствах и операционных системах. Компьютеры Mac, iPhone и iPad не стали исключением.

Корпорации пока не знает о подобных атаках на пользователей, но настоятельно рекомендует пользователям скачивать приложения только из проверенных источников. Apple уже позаботилась о выпуске обновлений для своих устройств и дополнений для собственного браузера. Ранее наличие дыр в системе безопасности признала Microsoft.

В декабре Apple пришлось извиняться за снижение производительности старых моделей своих телефонов.

Источник Эхо Москвы




Последние новости Тольятти

05 января
22:07
Тольяттинцев приглашают на предрождественские гуляния

Праздничная программа для всей семьи пройдет 6 января

05 января
21:54
В январе ГИБДД Тольятти проведет несколько рейдов "Маяк"

Цель операции – научить тольяттинских водителей предоставлять преимущество в движении специальным транспортным средствам

05 января
21:51
Самолеты из России в Египет начнут летать меньше чем через месяц

С 1 февраля открывается регулярное сообщение между Москвой и Каиром

04 января
12:40
Водитель такси помог дорожным полицейским выявить злостного правонарушителя в Тольятти

В отношении нарушителя собран административный материал

04 января
12:36
В Дании украли самую дорогую в мире бутылку водки

Неизвестный проник в кафе Копенгагена

04 января
12:34
Тольяттинцев приглашают на «Рождественские манёвры»

Военно-историческая реконструкция зимнего боя Великой Отечественной войны - «Зима 1943-1944 гг.» – состоится завтра

04 января
9:24
Россиян бесплатно проверят на онкологию

В этом году в стране намерены усовершенствовать процедуру диспансеризации


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+