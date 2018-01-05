Компания советует поскорее обновить операционную систему.
Специалисты по информационной безопасности выявили две проблемы. Обеим даже дали названия – в переводе с английского «Крах» и «Призрак». В одном случае хакеры могут считывать информацию с внутренней памяти компьютера, в другом – из других приложений. Уязвимости есть почти на всех устройствах и операционных системах. Компьютеры Mac, iPhone и iPad не стали исключением.
Корпорации пока не знает о подобных атаках на пользователей, но настоятельно рекомендует пользователям скачивать приложения только из проверенных источников. Apple уже позаботилась о выпуске обновлений для своих устройств и дополнений для собственного браузера. Ранее наличие дыр в системе безопасности признала Microsoft.
В декабре Apple пришлось извиняться за снижение производительности старых моделей своих телефонов.
Источник Эхо Москвы
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