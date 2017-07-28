Как передает агентство Блумберг, их уже убрали из онлайн-магазина Аpple. В компании подтвердили, что остановили их производство. Эти модели плееров появились на рынке в 2005 году. Последний раз их обновляли 2 года назад.
Источник Эхо Москвы
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