Из-за задержек с поставками деталей и производственных проблем. Об этом пишет газета Файнэншнл Таймс.
По мнению аналитиков, это может ослабить позиции компании по отношению к основному конкуренту – корейской "Самсунг".
Как ожидается, новая модель айфона будет стоить более тысячи долларов.
Источник Эхо Москвы
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