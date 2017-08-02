Из-за задержек с поставками деталей и производственных проблем. Об этом пишет газета Файнэншнл Таймс.

По мнению аналитиков, это может ослабить позиции компании по отношению к основному конкуренту – корейской "Самсунг".

Как ожидается, новая модель айфона будет стоить более тысячи долларов.