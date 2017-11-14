Об этом рассказал ТАСС глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, это особенно удобно для удаленных регионов – не придется ехать в Москву. Рособрнадзор также просит сообщать обо всех случаях продажи заданий и результатов ЕГЭ. «Это самое натуральное мошенничество» – подчеркнул Кравцов.
Источник Эхо Москвы
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