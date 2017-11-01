Об этом говорится в сообщении организации. Эксперты обнаружили новую атаку на финансовые организации России, Армении и Малайзии.
Первая волна началась в июле 2017 года, а новые осуществляются и сейчас. За свою незаметность и скрытность атака получила название «Тишина». По данным экспертов, заражение происходит через фишинговые письма с вредоносными вложениями.
В уже зараженных учреждениях мошенники отправляют сообщения от имени настоящих сотрудников, тем самым практически не вызывая подозрений. В конечном итоге мошенники получают возможность изучать инфраструктуру банка, а также следить за сотрудниками: например, с помощью записи видео с экрана монитора во время ежедневной рабочей активности.
Таким образом злоумышленники выясняют, как все устроено в конкретной организации. После этого киберпреступники осуществляют кражу или перевод денег.
Источник Эхо Москвы
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