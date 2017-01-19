Проект «по осуществлению государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» в Минфине не поддержали, поскольку не согласны с предусмотренными в нем повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.

«Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств – членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится», — сказали в Минфине.

Также в проекте концепции нет ссылки на документ Всемирной организации здравоохранения, где бы рекомендовалось увеличить долю акциза в цене табачных изделий до 70% розничной цены.

В Минфине считают, что стремление достичь данного показателя может стимулировать занижение цен на табачную продукцию.

Ранее в Минздраве назвали гиперболой полный запрет на продажу табака.