Алексею Гришину предстоит заплатить за несвоевременное предоставление информации, запрошенной областным управлением ФАС России. Перечень документов и сведений был запрошен весной прошлого года. Информацию необходимо было представить до 28 апреля, но чиновник не торопился и срок проигнорировал.

Между тем, ответственность за несвоевременное предоставление сведений в антимонопольный орган предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ. На этом основании вышеизложенного Гришина признали виновным и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.