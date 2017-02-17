Алексею Гришину предстоит заплатить за несвоевременное предоставление информации, запрошенной областным управлением ФАС России. Перечень документов и сведений был запрошен весной прошлого года. Информацию необходимо было представить до 28 апреля, но чиновник не торопился и срок проигнорировал.
Между тем, ответственность за несвоевременное предоставление сведений в антимонопольный орган предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ. На этом основании вышеизложенного Гришина признали виновным и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
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