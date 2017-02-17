слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
17 февраля 2017
07:42:57

Антимонопольщики оштрафовали экс-министра строительства Самарской области

Алексею Гришину предстоит заплатить за несвоевременное предоставление информации, запрошенной областным управлением ФАС России. Перечень документов и сведений был запрошен весной прошлого года. Информацию необходимо было представить до 28 апреля, но чиновник не торопился и срок проигнорировал.

Между тем, ответственность за несвоевременное предоставление сведений в антимонопольный орган  предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ. На этом основании вышеизложенного Гришина признали виновным и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.




Последние новости Тольятти

17 февраля
15:17
Старушка задущила свою внучку, не вынеся издевательств

Трагедия случилась в столице Удмуртии

17 февраля
15:14
Ученые выявили случай, когда курение оказалось полезным для здоровья

Одному из жителей Германии угарный газ в табачном дыме помогал подавлять анемию

17 февраля
14:43
Подавляющее большинство аварий в Тольятти случается из-за плохих дорог

А именно -67%.

17 февраля
14:26
Самарская область получила статус проблемного региона страны

Высшая школа экономики опубликовала обзор экономической активности субъектов РФ по итогам декабря

17 февраля
14:19
В Самарской области при проведении погрузочных работ погиб водитель бульдозера

Трагедию классифицируют как ДТП

17 февраля
13:54
Тольяттинцев приглашает Зимний Грушинский

Фестиваль авторской песни будет проходить в Самаре в эти выходные

17 февраля
13:28
Инфляция в России пробила психологическую отметку

Об этом заявил президент России Владимир Путин

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+