Как говорят синоптики, мощный арктический антициклон, инициировавший холодный атмосферный процесс и захвативший практически всю Европу, переходит в стадию разрушения.

Как отмечают специалисты, поскольку отрицательная аномалия среднесуточной температуры была очень большой (10–12 градусов), то первые дни марта будут морозными.

По предварительным прогнозам, в воскресенье в Тольятти возможен снег.