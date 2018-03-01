Как говорят синоптики, мощный арктический антициклон, инициировавший холодный атмосферный процесс и захвативший практически всю Европу, переходит в стадию разрушения.
Как отмечают специалисты, поскольку отрицательная аномалия среднесуточной температуры была очень большой (10–12 градусов), то первые дни марта будут морозными.
По предварительным прогнозам, в воскресенье в Тольятти возможен снег.
Его «Приора» привлекла внимание сотрудников Росгвардии, патрулировавших Автозаводский район
Машину с грузом под управлением гражданина Республики Казахстан остановили на пограничном пункте пропуска «Маштаково».
Причиненный материальный ущерб, предварительно, составил более 1 млн рублей.
ДТП произошло сегодня примерно 7:30 утра в Сызранском районе губернии (фото)
На станции разработали общий план мероприятий по безопасному пропуску «большой воды»
Теперь интернет-пользователи смогут зарабатывать на обзорах товаров