Нападающий мадридского «Реала» и американская кинозвезда станут героями турецкой картины о беженцах. В ней будет рассказана история о семье из Сирии, которая ищет убежище в Турции. Сериал будет состоять из трех сезонов. Его слоган — «Или вы останетесь там и умрете, или вы приедете сюда и будете жить», сообщает Daily Sabah.

32-летний футболист и 41-летняя актриса не будут задействованы в основном актерском составе. Они заявили о желании помочь проекту. Планируется, что Рональду и Джоли выступят в качестве приглашенных знаменитостей. Съемки начнутся в марте в Газиантепе.