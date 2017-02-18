Нападающий мадридского «Реала» и американская кинозвезда станут героями турецкой картины о беженцах. В ней будет рассказана история о семье из Сирии, которая ищет убежище в Турции. Сериал будет состоять из трех сезонов. Его слоган — «Или вы останетесь там и умрете, или вы приедете сюда и будете жить», сообщает Daily Sabah.
32-летний футболист и 41-летняя актриса не будут задействованы в основном актерском составе. Они заявили о желании помочь проекту. Планируется, что Рональду и Джоли выступят в качестве приглашенных знаменитостей. Съемки начнутся в марте в Газиантепе.
Источник Эхо Москвы
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