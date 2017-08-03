Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники.
По информации РБК, Малахов может перейти на канал «Россия-1». Сам ведущий ситуацию не комментировал.
Источник Эхо Москвы
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