Она называется «ТВ-хит» и будет производить программы для телевидения. Об этом сообщается на сайте журнала о жизни знаменитостей StarHit, главным редактором которого является Малахов.
Акции «ТВ-хит» он разделил поровну с продюсером Александром Митрошенковым, чья компания выпускает телепрограммы «Спокойной ночи, малыши», «Пока все дома» и «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Источник Эхо Москвы
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