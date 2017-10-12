Она называется «ТВ-хит» и будет производить программы для телевидения. Об этом сообщается на сайте журнала о жизни знаменитостей StarHit, главным редактором которого является Малахов.

Акции «ТВ-хит» он разделил поровну с продюсером Александром Митрошенковым, чья компания выпускает телепрограммы «Спокойной ночи, малыши», «Пока все дома» и «Андрей Малахов. Прямой эфир».