Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» по итогам проведения всероссийского опроса определили уровень среднего ежемесячного дохода, необходимого российской семье из трёх человек для обеспечения «нормальной жизни».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитические данные, размер среднего ежемесячного дохода, согласно ожиданиям россиян, должен составлять 83 600 руб.

«В текущем году средний размер желаемых доходов россиян достиг показателя в 83 600 руб., что на 10 900 руб. больше, чем годом ранее. Рост финансовых аппетитов россиян составил 15%, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6%», — говорится в материалах исследования.

При этом специалисты отмечают разрыв между зарплатными ожиданиями горожан и жителей сельской местности.

Так, семье из трёх человек, живущей в крупном городе, для «нормальной жизни» понадобится 118 тыс. руб., а сельчанам — 67 тыс. руб.