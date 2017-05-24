Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитические данные, размер среднего ежемесячного дохода, согласно ожиданиям россиян, должен составлять 83 600 руб.
«В текущем году средний размер желаемых доходов россиян достиг показателя в 83 600 руб., что на 10 900 руб. больше, чем годом ранее. Рост финансовых аппетитов россиян составил 15%, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6%», — говорится в материалах исследования.
При этом специалисты отмечают разрыв между зарплатными ожиданиями горожан и жителей сельской местности.
Так, семье из трёх человек, живущей в крупном городе, для «нормальной жизни» понадобится 118 тыс. руб., а сельчанам — 67 тыс. руб.
Источник RT
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