США сохранят их до возвращения Крыма Украине, сообщили в Госдепартаменте. Здесь снова назвали Крым украинским, а референдум о присоединении полуострова к России – сфабрикованным, принятым под давлением российских войск.
Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. Все эти высказывания были приурочены Госдепартаментом не только к 4-й годовщине событий на полуострове, но и к визиту в Крым президента России Владимира Путина. Последнее Науэрт считает пренебрежением к территориальной целостности двух стран и к международному порядку.
На заявление Госдепартамента отреагировало посольство России в Вашингтоне. В диппредставительстве назвали его «беспрецедентно надрывным и желчным». Кроме того, в посольстве в высказываниях Науэрт увидели попытку повлиять на ситуацию в России в преддверии президентских выборов.
Источник Эхо Москвы
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