Руководство фирмы Three Square Market предлагает устанавливать его между большим и указательным пальцами руки. По их словам, чип позволит открывать двери без ключей и карт, покупать еду и заходить в компьютерную систему.
Стоимость устройства составляет 300 долларов. Исполнительный директор компании подчеркнул, что чип невозможно использовать для слежки за сотрудником.
Источник Говорит Москва
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