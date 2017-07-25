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25 июля 2017
10:48:31

Американская компания предложила вживлять сотрудникам микрочипы

Руководство фирмы Three Square Market предлагает устанавливать его между большим и указательным пальцами руки. По их словам, чип позволит открывать двери без ключей и карт, покупать еду и заходить в компьютерную систему.

Стоимость устройства составляет 300 долларов. Исполнительный директор компании подчеркнул, что чип невозможно использовать для слежки за сотрудником.

Источник Говорит Москва




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