Несколько тысяч человек, в том числе голливудские звезды, приняли участие в акции протеста против избрания Трампа. Первым выступил актер Роберт де Ниро. Другой актер, Алек Болдуин крайне критически отозвался о назначенцах в новую администрацию.

В свою очередь, режиссер Майкл Мур отметил, что Америка переживает крайне опасный период в своей истории. Он уверен, что станет еще хуже.

Сегодня вечером в Вашингтоне должна состояться инаугурация Дональда Трампа. Он, вместе с вице-президентом Майклом Пенсом принесет присягу на верность конституции и стране.