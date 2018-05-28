Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Сейчас доля альянса в тольяттинской компании составляет 83,5%. Чемезов рассказал, что это итог сделки по рекапитализации автопроизводителя, в результате которой завод был очищен от долгов на сумму свыше 100 млрд руб.
«Значительная часть долгов конвертирована в акции автопроизводителя, которые выкуплены Alliance по закрытой подписке. В будущем пакет Alliance может вырасти и до 100%, если сложатся соответствующие условия», — заявил глава «Ростеха». Чемезов добавил, что теоретически для этого никаких ограничений нет.
Месяц назад АВТОВАЗ опубликовал отчетность по итогам первого квартала, согласно которой он впервые с 2012 года получил чистую прибыль в размере 609 млн рублей.
Источник РБК
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