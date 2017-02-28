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28 февраля 2017
08:30:43

Алкоголю разрешат не соответствовать ГОСТам

Минэкономразвития предложит соответствующие поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Сейчас 171-ФЗ обязывает производителей и импортеров делать напитки в соответствии с госстандартами и указывать информацию об этом на этикетке.

В случае отмены ГОСТов обязательными останутся требования техрегламента Таможенного союза. Они касаются только безопасности продукта и не регламентируют качественные характеристики.

В Комитете производителей алкогольной продукции рассказали, что следование ГОСТам обременительно для импортеров, поскольку за рубежом производство ведется в соответствии с иностранными техническими документами и зачастую требования российских и импортных стандартов противоречат друг другу.

 
 

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