Минэкономразвития предложит соответствующие поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Сейчас 171-ФЗ обязывает производителей и импортеров делать напитки в соответствии с госстандартами и указывать информацию об этом на этикетке.

В случае отмены ГОСТов обязательными останутся требования техрегламента Таможенного союза. Они касаются только безопасности продукта и не регламентируют качественные характеристики.

В Комитете производителей алкогольной продукции рассказали, что следование ГОСТам обременительно для импортеров, поскольку за рубежом производство ведется в соответствии с иностранными техническими документами и зачастую требования российских и импортных стандартов противоречат друг другу.