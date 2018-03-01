Теперь интернет-пользователи смогут зарабатывать на обзорах товаров, сервис будет учитывать их аудиторию на внешних площадках, включая Instagram и «ВКонтакте». Как пишет газета «Коммерсантъ», социальная сеть называется «Клуб шопоголиков».
Её функционал вырос из китайской платформы iTao, где пользователи могут делиться фотографиями покупок и обсуждать их. В России этот сервис интегрирован в мобильное приложение.
Источник Говорит Москва
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