Китайская интернет-площадка начинает работать с сегодняшнего дня. Суббренд «Лоукостер» рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, которая не располагает большим бюджетом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.
Торговая площадка доступна в мобильном приложении AliExpress, ее открытие призвано привлечь новых покупателей, особенно в городах-миллионниках.
В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин
На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники.
Они повышают комфорт и безопасность
Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.
Из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом
ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости
В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018.