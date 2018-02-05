Китайская интернет-площадка начинает работать с сегодняшнего дня. Суббренд «Лоукостер» рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, которая не располагает большим бюджетом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Торговая площадка доступна в мобильном приложении AliExpress, ее открытие призвано привлечь новых покупателей, особенно в городах-миллионниках.