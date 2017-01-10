Крупнейший китайский интернет-магазин AliExpress восстановил экспресс-доставку товаров в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
— AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию. При этом сбой не отразился на отправке посылок почтой, — отмечается в заявлении интернет-магазина.
Life напоминает, что 6 января крупнейший китайский интернет-магазин AliExpress был вынужден приостановить доставку товаров в Россию по линии логистической компании SPSR из-за проблем на таможне.
Но школьники Тольятти выйдут с каникул завтра...
Ангелик Кербер...
Заболеваемость ОРВИ в пределах нормы...
Правительство предложило продавать за долги единственное жилье...
Здание с большим навесом предлагается выполнить в стиле хай-тек...
Мальчик из города Давлеканово катался на горке 3 января, ударился головой и был госпитализирован...
Ранее в СМИ появился материал, в котором утверждается, что "загадка крушения Ту-154 раскрыта"...