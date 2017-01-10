Крупнейший китайский интернет-магазин AliExpress восстановил экспресс-доставку товаров в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

— AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию. При этом сбой не отразился на отправке посылок почтой, — отмечается в заявлении интернет-магазина.

Life напоминает, что 6 января крупнейший китайский интернет-магазин AliExpress был вынужден приостановить доставку товаров в Россию по линии логистической компании SPSR из-за проблем на таможне.