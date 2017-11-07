AliExpress с 11 ноября планирует сократить срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней, сообщает Лайф со ссылкой на издание "Коммерсант".

Китайская компания намерена контролировать весь процесс доставки. Она хочет собирать все посылки на своих складах в Китае и отправлять их самостоятельно, а не через продавцов. Ускоренную доставку обеспечит логистическая компания Cainiao.

По словам директора по развитию бизнеса Cainiao в России и странах СНГ Алекса Васильева, благодаря запуску чартерной программы можно значительно сократить время доставки. На данный момент заключены договора с крупнейшими грузовыми перевозчиками, в том числе с "Почтой России" и российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo.

Однако эксперты предупреждают, что новая модель доставки может привести к росту цен конечного товара для покупателя.

Ранее сообщалось о том, что в России могут ввести налоги для AliExpress, Amazon и eBay.