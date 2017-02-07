Китайская торговая онлайн-платформа Aliexpress вводит платную доставку в Россию для всех товаров, цена которых превышает 2 доллара. Отмечается, что решение было принято для "обеспечения стабильности и качества логистического сервиса".
Теперь любому такому товару будет присвоен Трек-номер для отслеживания его в пути. Раньше клиент мог воспользоваться эконом-доставкой при покупке любых товаров. Отказавшись от услуги отслеживания посылки он фактически мог не платить за логистику.
Начиная с 7-го февраля этот вариант будет действовать только на товары не дороже двух долларов. При этом, для белорусских и украинских клиентов Aliexpress это условие станет обязательным вне зависимости от стоимости.
Источник РИА Новости
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