Китайская торговая онлайн-платформа Aliexpress вводит платную доставку в Россию для всех товаров, цена которых превышает 2 доллара. Отмечается, что решение было принято для "обеспечения стабильности и качества логистического сервиса".

Теперь любому такому товару будет присвоен Трек-номер для отслеживания его в пути. Раньше клиент мог воспользоваться эконом-доставкой при покупке любых товаров. Отказавшись от услуги отслеживания посылки он фактически мог не платить за логистику.

Начиная с 7-го февраля этот вариант будет действовать только на товары не дороже двух долларов. При этом, для белорусских и украинских клиентов Aliexpress это условие станет обязательным вне зависимости от стоимости.