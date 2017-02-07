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07 февраля 2017
07:52:57

Aliexpress ограничил бесплатную доставку в Россию

Китайская торговая онлайн-платформа Aliexpress вводит платную доставку в Россию для всех товаров, цена которых превышает 2 доллара. Отмечается, что решение было принято для "обеспечения стабильности и качества логистического сервиса".

Теперь любому такому товару будет присвоен Трек-номер для отслеживания его в пути. Раньше клиент мог воспользоваться эконом-доставкой при покупке любых товаров. Отказавшись от услуги отслеживания посылки он фактически мог не платить за логистику.

Начиная с 7-го февраля этот вариант будет действовать только на товары не дороже двух долларов. При этом, для белорусских и украинских клиентов Aliexpress это условие станет обязательным вне зависимости от стоимости.

 

Источник РИА Новости




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