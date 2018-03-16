Начал работу новый операционный офис «Тольятти» Альфа-Банка. Офис возглавил Дмитрий Постернак, который будет отвечать за обслуживание клиентов корпоративного бизнеса в Тольятти и Сызрани. Также в зоне его ответственности организация взаимодействия всех клиентских подразделений банка.

Операционный офис самостоятелен в вынесении кредитных решений, использовании установленных кредитных лимитов, заключении кредитных и хозяйственных договоров, что даст возможность значительно сократить сроки совершения сделок по кредитным операциям. В операционном офисе компании малого и среднего бизнеса смогут получить профессиональную консультацию по всей линейке финансовых продуктов для бизнеса – от открытия расчетного счета и зарплатного проекта до сложных структурированных.

«2018 год Альфа-Банк начал с расширения географии присутствия корпоративного бизнеса в региональной сети. В текущей экономической ситуации мы видим хороший потенциал в развитии сегмента среднего и крупного корпоративного бизнеса в Тольятти и Сызрани, где уже есть наши клиенты, и есть горизонт для роста. Дмитрий Постернак обладает серьезным профессиональным опытом, глубоким пониманием банковского рынка самарской области. Уверен, что обширные знания Дмитрия, его кредитная экспертиза станут драйверами развития бизнеса, - подчеркнул Управляющий ОО «Самарский» Сергей Нагайцев.

Альфа-Банк в Тольятти работает с 1999 года, в Сызрани с 2005 года. Клиентов обслуживают три отделения. По итогам 2017 года с Альфа-Банком в Тольятти и Сызрани сотрудничают более 55 тысяч клиентов физических лиц и почти 1000 юридических лиц. Активная работа с розничными клиентами обеспечила почти 20% объема чистой прибыли в общем результате Альфа-Банка в регионе. Банк отмечает положительную динамику в потребительском кредитовании, кредитных картах, а также в сегменте малого бизнеса. Сформирована широкая банкоматная сеть Альфа-Банка и банков партнеров из 155 единиц.

«Мы проанализировали экономику Тольятти и Сызрани - промышленных центров региона, обратную связь от клиентов. Последовательно идя навстречу бизнесу, клиентам, мы открыли новую площадку в Тольятти по обслуживание клиентов среднего регионального корпоративного бизнеса. Оперофис будет оказывать услуги по всему спектру банковских услуг, включая кредитование и структурные продукты, - рассказал Управляющий ОО «Тольятти» Дмитрий Постернак.

В 2018 году Альфа-Банк планомерно усиливает работу с малым и средним бизнесом в Тольятти, в том числе в сотрудничестве с предприятиями-резидентами ОЭЗ (особой экономической зоны) и ТОР (территории опережающего развития) «Тольятти». Конкурентным преимуществом для банка является участие в программах господдержки малого и среднего предпринимательства, в проектах по установлению кредитно-гарантийных лимитов, в кредитовании компаний с государственным и муниципальным участием под гарантии муниципалитетов.

Дмитрий Постернак более 10 лет работает в региональном банковском секторе, до своего назначения занимался привлечением среднего корпоративного бизнеса в ОО «Самарский» Альфа-Банка. Родился и вырос в Самаре, после окончания СамГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятиях ТЭК» в 2006 году он начал свою карьеру в Альфа-Банке специалистом по работе с залогами. Позднее работал в Банке Петрокоммерц, который покинул в 2016 году в должности заместителя Управляющего по корпоративному бизнесу в Самаре, вернувшись в «Альфу».

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