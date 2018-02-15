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15 февраля 2018
11:24:32

Алексей Немов высказался о том, где должен строиться Немов-центр

Прославленный чемпион приехал в Тольятти, он продолжает поддерживать отношения с родным городом и спортивной школой, где готовят гимнастов.

Строительство центра спортивной подготовки занесено в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. И сейчас главная задача - определиться, где построить сооружение. Жителям города 18 марта, в день выборов Президента РФ, предстоит участвовать в общественном голосовании по этому вопросу. Есть два места -– у ДКиТ или у ДС «Волгарь».

«Лично мое мнение: строить надо возле ДКиТ. Там удобные подъездные пути, можно подъехать с трех сторон. Все-таки хочется, чтобы в городе не только в одном месте консолидировались спортивные объекты. Мне нравится, что это центр Автограда, что сюда удобно добираться из других районов, что рядом находится парк Победы, и здесь большая проходимость. Родители будут видеть, как тренируются дети. Наша задача как раз состоит в том, чтобы привлечь внимание молодых родителей, чтобы они приводили детей на занятия спортом. Так что я считаю, ДКиТ – это отличный вариант.

Если у нас получится со строительством, я буду сюда привозить тренеров высокого уровня. Здесь будет очень много гимнастической активности. Надеюсь на это. И со своей стороны сделаю все, чтобы центр появился», - сказал Алексей Немов.




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