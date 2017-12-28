Знаменитый гимнаст и политик записал видеообращение к жителям города, в котором рос и готовился к своей яркой спортивной карьере. Ролик опубликовала администрация Автограда. В нем Алексей Немов желает горожанам здоровья, семейного благополучия и побольше доброты в новом 2018 году.
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