В это воскресенье опальный политик проводит всероссийскую акцию «Забастовка» избирателей». Провести в Тольятти официальную акцию ему не разрешили, но команда Навального нашла способ обойти запрет.
«28 января, в 14:00 на Площади Свободы у Обелиска Славы мы выйдем на прогулку. Мирно и без оружия. Выходить на улицу в общественное место в свой выходной день запретить нам никто не может. Именно это мы и сделаем». – говорится в группе Вконтакте.
Алексей Навальный призывает всех жителей страны принять участие в его «Забастовке избирателей», так как на сегодняшний день существует только один действующий инструмент влияния на власть — выход на улицу. Ничего так сильно не испугает зарвавшегося чиновника, как толпа митингующих у него под окном, добавляет он.
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