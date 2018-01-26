В это воскресенье опальный политик проводит всероссийскую акцию «Забастовка» избирателей». Провести в Тольятти официальную акцию ему не разрешили, но команда Навального нашла способ обойти запрет.

«28 января, в 14:00 на Площади Свободы у Обелиска Славы мы выйдем на прогулку. Мирно и без оружия. Выходить на улицу в общественное место в свой выходной день запретить нам никто не может. Именно это мы и сделаем». – говорится в группе Вконтакте.

Алексей Навальный призывает всех жителей страны принять участие в его «Забастовке избирателей», так как на сегодняшний день существует только один действующий инструмент влияния на власть — выход на улицу. Ничего так сильно не испугает зарвавшегося чиновника, как толпа митингующих у него под окном, добавляет он.