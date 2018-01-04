Об этом сообщил представитель оппозиционера, юрист Иван Жданов. Напомним, 25 декабря Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата из-за судимости. Политик посчитал отказ антиконституционным.
Источник Эхо Москвы
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