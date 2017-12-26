Известный боец смешанных единоборств выступит на международном турнире «Битва на Волге», который пройдет в начале марта. О своем участии в турнире боец сообщил в Инстаграме:
«Я рад приветствовать всех. 4 марта в Тольятти будет мой следующий бой. Турнир называется «Битва на Волге» в поддержку президента России и общественного движения #PUTINTEAM. При поддержке главы Чеченской республики, героя России Рамзана Кадырова. Приезжайте, смотрите, турнир будет очень хороший», — сказал Емельяненко.
Источник TLT.ru
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