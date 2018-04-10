Об этом рассказали в природоохранной прокуратуре. Проверка показала, что в августе 2017 года у левого берега Волги в Комсомольском районе складировались строительные отходы для насыпной дамбы.
Лабораторные исследования установили, что это отходы V класса опасности. Акватория засыпана ими на площади почти 2 тысячи кв.м. В результате водному объекту причинен ущерб на сумму 22 млн рублей.
В результате противоправных действий нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, причинен вред местам нереста рыбы и ее кормовой базе. Ущерб от этого негативного воздействия составил 66 тысячи рублей.
По материалам проверки в транспортной полиции возбудили уголовное дело.
Выпуск моделей налажен на заводе «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске
Глава региона говорит о положении и основных направлениях социально-экономического развития губернии
В апреле проведение первой фазы работ завершила компания «Нобель Автомотив Русиа».
ДТП произошло в Безенчукском районе ночью
Они хранились на овощной базе и предлагались к продаже
Глава региона расскажет о положении и основных направлениях социально-экономического развития губернии.
Сейчас Сергей Колузанов трудится водителем на автомобиле скорой помощи