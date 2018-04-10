Об этом рассказали в природоохранной прокуратуре. Проверка показала, что в августе 2017 года у левого берега Волги в Комсомольском районе складировались строительные отходы для насыпной дамбы.

Лабораторные исследования установили, что это отходы V класса опасности. Акватория засыпана ими на площади почти 2 тысячи кв.м. В результате водному объекту причинен ущерб на сумму 22 млн рублей.

В результате противоправных действий нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, причинен вред местам нереста рыбы и ее кормовой базе. Ущерб от этого негативного воздействия составил 66 тысячи рублей.

По материалам проверки в транспортной полиции возбудили уголовное дело.