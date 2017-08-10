Горадминистрация рапортует о продлении сроков приема заявок от горожан, претендующих на включение в состав общественных советов микрорайонов.

Процесс по сбору документов стартовал 7 июля. Для того, чтобы подать заявку, достаточно заполнить анкету и отнести ее в один из пунктов приема. Они есть в администрации Тольятти, в городской думе, в отделениях МФЦ, в районных администрациях. Там установлены специальные урны. Вскрытие урн и выемка анкет осуществляется раз в месяц.

Помимо основных личных данных, в документе следует указать ваши пожелания по предстоящей работе. А именно – в решении каких социально-значимых вопросов вы бы хотели участвовать, какое количество жителей могли бы организовать, с какими общественными объединениями готовы вести совместную деятельность.

В горадминистрации напомнили, что общественные советы призваны стать связующим звеном между жителями и городской властью. На ОСМ будут возложены функции по решению социально-значимых вопросов в границах своих микрорайонов.

В Тольятти уже утвержден реестр из 85 общественных советов, каждый из которых включает в себя от двух до 7 тысяч жителей.