Это подтвердили РИА Новости в пресс-службе калининградского аэропорта "Храброво".
"Действительно, могу сказать, что артиста сняли с рейса, в присутствии представителя авиакомпании и полиции. О причинах не могу сказать. Его сняли с рейса авиакомпании "Ютэйр", который направлялся во Внуково, самолет улетел без него по расписанию в 19.39 (20.30 мск)", — сказала представитель аэропорта.
Балуев известен в том числе по ролям в фильмах "Турецкий гамбит", "Мусульманин", сериалах "Спецназ", "Маросейка 12", "Гибель Империи".
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