Павел Майков признал, что обязан картине своей популярностью, однако простым людям сериал принес только вред: многие подростки после выхода сериала на экраны захотели стать бандитами.

«Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», - уверен актер. Он также заявил, что «кино в России умерло», а за миллиарды рублей снимаются чудовищные фильмы.