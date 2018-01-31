Павел Майков признал, что обязан картине своей популярностью, однако простым людям сериал принес только вред: многие подростки после выхода сериала на экраны захотели стать бандитами.
«Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», - уверен актер. Он также заявил, что «кино в России умерло», а за миллиарды рублей снимаются чудовищные фильмы.
Источник газета.ru
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