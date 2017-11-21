Как рассказал он сам, новая картина может стать его последним появлением в образе секретного сотрудника Ми-6. Крейг подчеркнул, что намерен «уйти на хорошей ноте». Выход «Бонда 25» запланирован на ноябрь 2019 года.
Это будет 25 по счёту картина о супершпионе. Впервые Дэниел Крейг сыграл Бонда в 2006 году в фильме «Казино "Рояль"», где заменил киногероя Пирса Броснана. С тех пор актер снялся в четырех фильмах эпопеи.
Источник Маяк
Его «Лада Гранта» привлекла внимание экипажа вневедомственной охраны на улице 40 лет Победы
Выдачу новой серии государственных знаков начнут уже на следующей неделе
Но места еще есть, поэтому самое время позвонить в «Фонд Тольятти»
ДТП произошло накануне около 6 вечера
Вред для здоровья доказан
О нем рассказали в пенсионном фонде губернии
Это - российский теннисный Оскар