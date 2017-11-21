Как рассказал он сам, новая картина может стать его последним появлением в образе секретного сотрудника Ми-6. Крейг подчеркнул, что намерен «уйти на хорошей ноте». Выход «Бонда 25» запланирован на ноябрь 2019 года.

Это будет 25 по счёту картина о супершпионе. Впервые Дэниел Крейг сыграл Бонда в 2006 году в фильме «Казино "Рояль"», где заменил киногероя Пирса Броснана. С тех пор актер снялся в четырех фильмах эпопеи.