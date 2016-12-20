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20 декабря 2016
07:29:45

"Акт бессмысленного террора": убит посол России в Турции

Убийство произошло в понедельник вечером в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России.

Также получили ранения трое граждан Турции, сам нападавший вскоре был ликвидирован.

В Анкаре и Москве заявили, что целью покушения был подрыв российско-турецких отношений и процесса урегулирования сирийского конфликта. Убийство Карлова было совершено в период восстановления двусторонних связей после нескольких месяцев обострения отношений и накануне встречи глав МИД и Минобороны РФ, Турции и Ирана в Москве, где во вторник предполагается обсудить ситуацию в Сирии. Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о совместном расследовании нападения, группа экспертов из России вылетит в Турцию сегодня.

Министр назвал имя убийцы: им оказался 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Турецкие СМИ предполагают, что стрелок может быть связан со сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором июльской попытки переворота в стране. Источники телеканала CNN Türk заявили, что Алтынташ может быть связан с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России, ныне называется "Джебхат Фатх аш-Шам"). На это, по их словам, указывают лозунги, которые выкрикивал убийца. Официального подтверждения этих сообщений нет.

Сам Гюлен осудил убийство Карлова, назвав его "чудовищным терактом", и выразил соболезнования народу России. Оппозиционер призвал турецкие власти тщательно расследовать трагедию и принять меры для предупреждения подобных атак.

В результате инцидента пострадали трое граждан Турции. Как рассказал глава МВД, одна женщина уже выписана из больницы, еще два человека с ранениями конечностей остались продолжать лечение.

По последним данным, по делу об убийстве Карлова задержаны пять человек, в том числе родители и сестра Алтынташа. Задержания прошли в городе Соке в провинции Айдын (на западе Турции), у родственников убийцы изъяты электронные устройства.

Президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник провел в Кремле встречу с руководителями МИД, СВР и ФСБ Сергеем Лавровым, Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым. Он назвал убийство посла провокацией, направленной на срыв нормализации российско-турецких отношений и мирного процесса в Сирии.

Источник ТАСС




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