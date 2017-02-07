Судьбу гомеопатии в России решит рабочая группа при Минздраве, создать которую поручила глава ведомства Вероника Скворцова. Как сообщил представитель министерства Олег Салагай, в эту группу войдут не только представители Российской академии наук и ведущих медучреждений, но и специалисты в области самой гомеопатии. Этот комментарий последовал за сообщением о том, что Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований в своей публикации признала гомеопатию лженаукой. Позицию комиссии разъяснил в интервью НСН ее председатель, академик Евгений Александров.



«Мы доказываем, что в гомеопатических "разведениях" чаще всего нет ни одной молекулы действующего вещества. Чтобы на организм подействовать, нужно в клетку доставить хоть что-то. А клеток в организме миллиарды. Это та же самая магия, то же колдовство. Оно помогает в той мере, в какой больной верит в это дело».



В свою очередь, гомеопат Евгений Нуль отметил, что за обвинениями стоят «большие деньги и борьба за рынок, тем более в эпоху кризиса».