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07 февраля 2017
07:59:07

Академик разъяснил, почему гомеопатию назвали лженаукой

Судьбу гомеопатии в России решит рабочая группа при Минздраве, создать которую поручила глава ведомства Вероника Скворцова. Как сообщил представитель министерства Олег Салагай, в эту группу войдут не только представители Российской академии наук и ведущих медучреждений, но и специалисты в области самой гомеопатии. Этот комментарий последовал за сообщением о том, что Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований в своей публикации признала гомеопатию лженаукой. Позицию комиссии разъяснил в интервью НСН ее председатель, академик  Евгений Александров.

«Мы доказываем, что в гомеопатических "разведениях" чаще всего нет ни одной молекулы действующего вещества. Чтобы на организм подействовать, нужно в клетку доставить хоть что-то. А клеток в организме миллиарды. Это та же самая магия, то же колдовство. Оно помогает в той мере, в какой больной верит в это дело».

В свою очередь, гомеопат Евгений Нуль отметил, что за обвинениями стоят «большие деньги и борьба за рынок, тем более в эпоху кризиса».




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