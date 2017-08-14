Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин во время рабочей поездки в Тольятти.

Две недели назад в футбольном манеже Академии постелили новое покрытие. Это гордость центра, и поле в первую очередь представили губернатору. Кроме манежа, в распоряжении "академиков" еще несколько искусственных и натуральных полей, для воспитанников работают зал аэробики и гимнастики, тренажерный зал, класс специальной футбольной подготовки, учебные классы, медико-диагностический и восстановительный центры. В планах — организация занятий единоборствами.

Николай Меркушкин озвучил свои предложения для совершенствования учебно-тренировочного процесса. В частности, министру спорта региона Дмитрию Шляхтину было поручено разработать "плавающую" систему зарплат для тренеров. Она будет складываться в зависимости от успехов команды и ее конкретных игроков.

Такая система себя оправдала в образовании: там педагог, воспитавший победителя тематических олимпиад, в течение трех лет получает надбавку до 60 тыс. руб. к основной ставке. Это, по мнению Николая Меркушкина, хороший стимул не только для тренеров, но и для футболистов: "Не исключено, что они тоже будут получать гранты за достигнутые результаты", — подчеркнул глава региона.