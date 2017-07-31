При этом, как заявили в интернет-компании, выбрать вид компенсации можно самим, зайдя в Личный кабинет и выбрав раздел «Вам подарок!».
Предоставляется выбор: перерасчёт за 1 день по тарифу, действовавшему на момент аварии, либо увеличение скорости доступа до 100 Мбит/с сроком на 5 дней - с 3 по 7 августа.
Сообщается также, что выбор вида компенсации доступен до 2 августа.
Рейтинг возглавила оперная певица Анна Нетребко...
На возникшие проблемы жаловались клиенты в разных регионах страны...
МЧС повысило класс пожароопасности до 5го...
Он умер на 66-м году жизни...
Травмы получила, в том числе, 5-летняя девочка...
Компания «ВолгаГофроПак» в ближайшее время готова пополнить число резидентов ТОР...
Таким образом, команда повторила свой рекорд по количеству медалей, впервые с Мельбурна-2007...