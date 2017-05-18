Например, в первом квартале текущего года в столице родились Лавр, Ахиллес, Потап, два Фомы, по две Офелии, Серены и Юноны. Также девочек называли Элизабет, Франческа, Паола, Джулия и Ирис.

Стоит напомнить, что в России запретили называть детей именами в виде цифр, сочетании букв и цифр, бранных слов и титулов.