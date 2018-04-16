Об этом заявили специалисты Россельхознадзора. Между тем, очаг болезни зафиксирован совсем рядом - в Саратовской области, и угроза АЧС сохраняется. Карантинные ограничения, объявленные в марте 2017 года на территории Хворостянского района и в октябре в Красноармейском район, уже сняты.
В настоящее время ветеринарная служба губернии проводит комплекс мер по предупреждению распространения африканской чумы свиней на территории Самарской области, ведется постоянный мониторинг эпизоотической обстановки, включающий в себя планомерный отбор проб у диких и домашних животных.
Причем, не только на наличие вируса АЧС, но и возбудителей других опасных заболеваний. В первом квартале 2018 года все пробы были отрицательными.
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