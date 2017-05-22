Список праздничных мероприятий, которые будут радовать тольяттинцев 3 и 4 июня, составили в горадминистрации. По традиции, задействованы будут площадки всех трех районов города. Каждый сможет выбрать для себя событие по душе. Завершится празднование дня рождения Автограда красочным фейерверком.
По информации ЕДДС, они ожидаются ночью 23 мая
В полиции региона левушку объявили в розыск
Продолжается активная работа по взысканию административных штрафов
Это связано с проходящим в городе ремонтом дорог
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Авария произошла сегодня утром на Жигморе
Речь идёт о нарушении покоя граждан, в том числе при проведении ремонтных работ.