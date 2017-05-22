Список праздничных мероприятий, которые будут радовать тольяттинцев 3 и 4 июня, составили в горадминистрации. По традиции, задействованы будут площадки всех трех районов города. Каждый сможет выбрать для себя событие по душе. Завершится празднование дня рождения Автограда красочным фейерверком.