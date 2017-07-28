Тольятти готовится к празднованию Дня Военно-Морского флота. Мероприятия, приуроченные к этому событию, растянутся на два дня – 29 и 30 июля, сообщила городская администрация.



В субботу, 29 июля, во всех районах города запланировано проведение памятных церемоний. В Центральном районе с 10 до 10.30 у панно адмирала Ф.Ф. Ушакова (на пересечении улиц Ушакова и Мира) состоятся торжественный молебен и возложение цветов. В мероприятии примут участие курсанты Детского морского центра им. Е.А. Никонова и навигацкой школы, которые пройдут перед собравшимися праздничным строем.

С 11.00 до 11.20 ветераны почтут память погибших моряков возложением венка у Вечного огня на площади Свободы. Участников церемонии встретит почетный караул. В Автозаводском районе аналогичные мероприятия запланированы на 12.00 в Парке Победы, в Комсомольском – в 14.00 на площади Никонова.

Организаторы праздника - Союз офицеров запаса «Честь имею», наметили памятные мероприятия не только в Тольятти, но и в Ставропольском районе. Около 13.00 на кладбище села Васильевка будут возложены цветы к могиле Евгения Никонова. Здесь же ветераны ВМФ встретятся с учащимися Васильевской средней школы.



После 16.00 участники церемонии переместятся в акваторию речного порта. Ветераны и приглашенные гости отправятся на прогулку по Куйбышевскому водохранилищу, во время которой возложат венки на воду.



В воскресенье, 30 июля, памятные церемонии пройдут по инициативе ветеранов «Боевое братство» и тольяттинской организация морских пехотинцев « ТАЙФУН». В 9.30 в парке Победы Автозаводского района состоится сбор ветеранов ВМФ. На 10.30 запланировано построение в Комсомольском районе возле речного вокзала, на 11.00 - у панно адмирала Ф.Ф. Ушакова, где пройдет торжественный молебен и возложение цветов. В 11.30 состоится возложение цветов в память о погибших моряках к Вечному огню на площади Свободы. На 12.00 намечено торжественное построение в Парке Победы в Автозаводском районе. В 13.00 здесь же начнется праздничная программа: гостей ждут выступления творческих коллективов и полевая кухня.



Завершится День ВМФ большой праздничной программой «Морскому флоту быть!», которая состоится 18.00 до 20.00 на площадке МЦ «Спутник». В торжественной части мероприятия примут участие первые лица города. В частности, уже подтвердил свое присутствие на празднике глава администрации Комсомольского района города Артем Анисимов.

В концертной части программы горожанам будут представлены творческие выступления коллективов ДЦ «Русич»: вокальный ансамбль «Веселуха», вокальный ансамбль «Встреча», детская хореографическая студия «Изюминка», клуб исторического костюма «Круг», школа танца «OUTSIDE», Ирина Герасимова.



В администрации добавили, что организаторами праздничных мероприятий, посвященных Дню ВМФ, выступают тольяттинская городская общественная организация «Союз офицеров запаса «Честь имею», местное отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», тольяттинская организация морских пехотинцев «ТАЙФУН», а также администрация города.