Ее составили в мэрии города
20 января
Открытие выставки японской печатной графики «Философия тишины».
Вас ждут 43 произведения ведущих мастеров Японии, выполненные в техниках меццо-тинто, офорт и ксилография.
Где: Тольяттинский художественный музей, бульвар Ленина, 22.
Когда: в 17:00.
Сколько: взрослые — 150 рублей; студенты и пенсионеры — 100 рублей; школьники — 75 рублей.
Вечеринка Stereo Fridays.
Много ритмичной хаус-музыки и танцев. Возрастное ограничение: 21+.
Где: бар Hide and Seek, ул. Спортивная, 4в.
Когда: в 22:00.
Сколько: бесплатно.
21 января
Экологическая акция «Hungry birds».
Тольяттинцы соберутся в Центральном парке, чтобы развесить кормушки для птиц. С собой нужно захватить семена подсолнечника, тыквы, льна или трав; просо, овес, шишки хвойных деревьев, нежареный и несоленый арахис, кусочки фруктов и ягод.
Где: главный вход в Центральный парк, пересечение ул. Ленина и ул. Гагарина.
Когда: в 12:00.
Музейная няня.
Можно ненадолго оставить ребенка под присмотром библиотекарей. В программе: мастер-класс «Little book», игра «По сказочной дороге» и мультсеанс с печеньем.
Где: Тольяттинский художественный музей, бульвар Ленина, 22.
Когда: с 12:00 до 15:00.
Сколько: для взрослого – 150 рублей, для ребенка без сопровождения взрослого – 200 рублей, для взрослого с ребёнком – 350 рублей.
Музейный утренник.
Детей ждет творческая мастерская, театр теней, фотосессия и экскурсия по выставке абстракции. Подробности в группе ВКонтакте.
Где: Отдел современного искусства, ул. Свердлова, 3.
Когда: с 13:00 до 16:00.
Сколько: 300 рублей.
Ночь настольных игр.
Более сотни настолок и команда опытных мастеров.
Где: «СейЧас», ул. Свердлова, 1.
Когда: с 22:00.
Сколько: 250 рублей.
22 января
Бесплатная тренировка от проекта «Будь в Тонусе».
В программе разминка и энергичная пробежка. Подробности в официальной группе проекта.
Где: набережная Комсомольского района.
Когда: в 10:00.
Сколько: бесплатно.
Мультконцерт для детей.
Русский оркестр филармонии исполнит мелодии из любимых мультфильмов.
Где: Тольяттинская филармония, ул. Победы, 42.
Когда: в 12:00.
Сколько: от 150 до 300 рублей.
Музейная няня.
Можно ненадолго оставить ребенка под присмотром библиотекарей. В программе: мастер-класс «Пластилиновые истории», Дженга и мультсеанс с печеньем.
Где: Тольяттинский художественный музей, бульвар Ленина, 22.
Когда: с 12:00 до 15:00.
Сколько: для взрослого – 150 рублей, для ребенка без сопровождения взрослого – 200 рублей, для взрослого с ребёнком – 350 рублей.
Открытие выставки «Стили».
Четверо художников смешали академическую живопись, рэп-арт, этнические узоры и стрит-арт в одном флаконе. На открытии будет фуршет и арт-базар. Подробности в группе.
Где: арт-пространство «Бит.сом», ул. Дзержинского, 92а.
Когда: в 19:00.
Сколько: 200 рублей.
В воскресенье, 22 января, в 12.00, здесь пройдет мультконцерт «Бэби-тайм».
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за производство контрафактного алкоголя.
Люди оказались на улице
Вчерашний рейд ГИБДД принесет в казну государства 20 тысяч рублей
Тольяттинцы получили такой шанс впервые
Женщина работала главным бухгалтером тыла отдела МВД в Новокуйбышевске
Выходные будут умеренно морозными и немного снежными.