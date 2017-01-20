Ее составили в мэрии города



20 января



Открытие выставки японской печатной графики «Философия тишины».

Вас ждут 43 произведения ведущих мастеров Японии, выполненные в техниках меццо-тинто, офорт и ксилография.

Где: Тольяттинский художественный музей, бульвар Ленина, 22.

Когда: в 17:00.

Сколько: взрослые — 150 рублей; студенты и пенсионеры — 100 рублей; школьники — 75 рублей.



Вечеринка Stereo Fridays.

Много ритмичной хаус-музыки и танцев. Возрастное ограничение: 21+.

Где: бар Hide and Seek, ул. Спортивная, 4в.

Когда: в 22:00.

Сколько: бесплатно.



21 января



Экологическая акция «Hungry birds».

Тольяттинцы соберутся в Центральном парке, чтобы развесить кормушки для птиц. С собой нужно захватить семена подсолнечника, тыквы, льна или трав; просо, овес, шишки хвойных деревьев, нежареный и несоленый арахис, кусочки фруктов и ягод.

Где: главный вход в Центральный парк, пересечение ул. Ленина и ул. Гагарина.

Когда: в 12:00.



Музейная няня.

Можно ненадолго оставить ребенка под присмотром библиотекарей. В программе: мастер-класс «Little book», игра «По сказочной дороге» и мультсеанс с печеньем.

Где: Тольяттинский художественный музей, бульвар Ленина, 22.

Когда: с 12:00 до 15:00.

Сколько: для взрослого – 150 рублей, для ребенка без сопровождения взрослого – 200 рублей, для взрослого с ребёнком – 350 рублей.



Музейный утренник.

Детей ждет творческая мастерская, театр теней, фотосессия и экскурсия по выставке абстракции. Подробности в группе ВКонтакте .

Где: Отдел современного искусства, ул. Свердлова, 3.

Когда: с 13:00 до 16:00.

Сколько: 300 рублей.



Ночь настольных игр.

Более сотни настолок и команда опытных мастеров.

Где: «СейЧас», ул. Свердлова, 1.

Когда: с 22:00.

Сколько: 250 рублей.



22 января



Бесплатная тренировка от проекта «Будь в Тонусе».

В программе разминка и энергичная пробежка. Подробности в официальной группе проекта .

Где: набережная Комсомольского района.

Когда: в 10:00.

Сколько: бесплатно.



Мультконцерт для детей.

Русский оркестр филармонии исполнит мелодии из любимых мультфильмов.

Где: Тольяттинская филармония, ул. Победы, 42.

Когда: в 12:00.

Сколько: от 150 до 300 рублей.



Музейная няня.

Можно ненадолго оставить ребенка под присмотром библиотекарей. В программе: мастер-класс «Пластилиновые истории», Дженга и мультсеанс с печеньем.

Где: Тольяттинский художественный музей, бульвар Ленина, 22.

Когда: с 12:00 до 15:00.

Сколько: для взрослого – 150 рублей, для ребенка без сопровождения взрослого – 200 рублей, для взрослого с ребёнком – 350 рублей.



Открытие выставки «Стили».

Четверо художников смешали академическую живопись, рэп-арт, этнические узоры и стрит-арт в одном флаконе. На открытии будет фуршет и арт-базар. Подробности в группе .

Где: арт-пространство «Бит.сом», ул. Дзержинского, 92а.

Когда: в 19:00.

Сколько: 200 рублей.