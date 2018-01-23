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23 января 2018
13:47:22

Аэропорту «Курумоч» запретили загрязнять одноименную речку

Этого добилась природоохранная прокуратура. В 2016 году надзорный орган выявил факт несанкционированного сброса неочищенных ливневых стоков в реку Курумоч от международного аэропорта и инициировал иск в Красноглинский районный суд.          

Судебная инстанция обязала аэропорт прекратить загрязнение реки. Благодаря постоянному контролю прокуратуры за исполнением решения суда был выполнен монтаж оборудования ливневых очистных сооружений ЛОС-60 по водовыпуску № 1 на общую сумму 3 730 000 руб.

Таким образом,  было достигнуто уменьшение концентрации загрязняющих веществ при сбросе в реку Курумоч. Дальнейшее исполнение решения суда находится на контроле в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

 




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